Раньери отказался возглавить сборную Италии: «Благодарю за предоставленную возможность, но я решил сосредоточиться на своей новой должности в «Роме»

Клаудио Раньери отказался от работы в сборной Италии.

«Благодарю президента (Итальянской федерации футбола) Гравину за предоставленную возможность, для меня это большая честь. Но я все обдумал и решил полностью сосредоточиться на своей новой должности в «Роме».

Фридкины полностью поддержали бы любое мое решение по поводу сборной, но этот выбор – исключительно мой», – заявил бывший главный тренер «Ромы» в интервью ANSA.

Ранее Лучано Спаллетти объявил об уходе с поста главного тренера сборной Италии.