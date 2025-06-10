Раньери отказался возглавить сборную Италии: «Благодарю за предоставленную возможность, но я решил сосредоточиться на своей новой должности в «Роме»
Клаудио Раньери отказался от работы в сборной Италии.
«Благодарю президента (Итальянской федерации футбола) Гравину за предоставленную возможность, для меня это большая честь. Но я все обдумал и решил полностью сосредоточиться на своей новой должности в «Роме».
Фридкины полностью поддержали бы любое мое решение по поводу сборной, но этот выбор – исключительно мой», – заявил бывший главный тренер «Ромы» в интервью ANSA.
Ранее Лучано Спаллетти объявил об уходе с поста главного тренера сборной Италии.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ANSA
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