Витинья о КЧМ: «ПСЖ» хочет выиграть турнир. Это сложно после такого сезона, он не заканчивается. Мы пытаемся бороться с усталостью»

Витинья заявил о желании «ПСЖ» выиграть клубный чемпионат мира.

Парижане сегодня сыграют с «Атлетико» в рамках турнира. Встреча пройдет в 22:00 по московскому времени.

О сезоне «ПСЖ»

«Мы довольны тем, что сделали. Победа в Лиге чемпионов – это неописуемо. Но это еще не все. Потом была Лига наций, а теперь у нас есть клубный чемпионат мира. Это не заканчивается».

О клубном чемпионате мира

«Мы хотим выиграть это соревнование. Мы выиграли все, и если мы сможем добавить этот титул к этому уже историческому сезону, это будет еще более невероятным.

Это сложно после такого сезона, после стольких матчей, после путешествий, со сборной и с клубом, как для нас, так и для других команд.

Мы пытаемся бороться с усталостью. Мы пытаемся компенсировать это радостью и предвкушением игры в новом соревновании, пребывания в другой стране, здесь, в Соединенных Штатах».

О «ПСЖ» как фаворите КЧМ

«Мы не были фаворитами в Лиге чемпионов, но мы ее выиграли. Люди будут ожидать от нас большего, но мы знаем, что привело нас сюда, и если мы повторим это, мы будем ближе к победе.

Многое изменилось с тех пор, как мы играли с «Атлетико » в ноябре. Мы играли хорошо, мы проделали хорошую работу, за исключением того, что мяч не залетел в ворота», – сказал полузащитник «ПСЖ».