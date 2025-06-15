  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Витинья о КЧМ: «ПСЖ» хочет выиграть турнир. Это сложно после такого сезона, он не заканчивается. Мы пытаемся бороться с усталостью»
0

Витинья о КЧМ: «ПСЖ» хочет выиграть турнир. Это сложно после такого сезона, он не заканчивается. Мы пытаемся бороться с усталостью»

Витинья заявил о желании «ПСЖ» выиграть клубный чемпионат мира.

Парижане сегодня сыграют с «Атлетико» в рамках турнира. Встреча пройдет в 22:00 по московскому времени.

О сезоне «ПСЖ»

«Мы довольны тем, что сделали. Победа в Лиге чемпионов – это неописуемо. Но это еще не все. Потом была Лига наций, а теперь у нас есть клубный чемпионат мира. Это не заканчивается».

О клубном чемпионате мира

«Мы хотим выиграть это соревнование. Мы выиграли все, и если мы сможем добавить этот титул к этому уже историческому сезону, это будет еще более невероятным.

Это сложно после такого сезона, после стольких матчей, после путешествий, со сборной и с клубом, как для нас, так и для других команд.

Мы пытаемся бороться с усталостью. Мы пытаемся компенсировать это радостью и предвкушением игры в новом соревновании, пребывания в другой стране, здесь, в Соединенных Штатах».

О «ПСЖ» как фаворите КЧМ

«Мы не были фаворитами в Лиге чемпионов, но мы ее выиграли. Люди будут ожидать от нас большего, но мы знаем, что привело нас сюда, и если мы повторим это, мы будем ближе к победе.

Многое изменилось с тех пор, как мы играли с «Атлетико» в ноябре. Мы играли хорошо, мы проделали хорошую работу, за исключением того, что мяч не залетел в ворота», – сказал полузащитник «ПСЖ».

Чего добьется Карпин в «Динамо»?17904 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoАтлетико
logoлига 1 Франция
logoчемпионат мира среди клубов
logoЛа Лига
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВитинья
logoЛига наций УЕФА
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Облак о матче с «ПСЖ» на КЧМ: «Они выиграли все, «Атлетико» всегда тяжело против таких больших команд. Мы рискуем много страдать»
1сегодня, 12:25
Энрике об игре с «Атлетико» на КЧМ: «Мы мотивированы – «ПСЖ» был намного сильнее в матче ЛЧ, но уступил. Про пенальти Альвареса с «Реалом» лучше спросить Симеоне»
3сегодня, 08:20
Суарес про КЧМ: «Европейские клубы прилетят после долгого сезона, возможна усталость. Выигравший все «ПСЖ», «Интер», «Сити», «Реал» – команды сильные, но сюрпризы будут. Надеюсь, от нас»
1713 июня, 21:34
«ПСЖ» – главный фаворит КЧМ по версии Goal. «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Ман Сити» – 4-й, «Челси» – 5-й
1410 июня, 20:27
Главные новости
Алвес выиграл суд у бывшей жены о выплате алиментов. Экс-игроку «Барсы» вернут 628 000 евро, удержанных в ходе разбирательств
510 минут назад
Гаттузо возглавил сборную Италии
1311 минут назад
«Реал» может бесплатно подписать Конате, Льюиса-Скелли и Москеру из «Валенсии» летом 2026 года (Marca)
2725 минут назад
Пономарев о Челестини в ЦСКА: «Я против любого иностранца, у нас что, свои тренеры хуже, зачем себя унижать? Кто он такой, кого тренировал, где играл? Кот в мешке, команда посыплется»
2840 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Бавария» встретится с «Оклендом», «ПСЖ» – с «Атлетико», «Интер Майами» Месси и «Аль-Ахли» сыграли вничью – 0:0
41148 минут назад
«Арсенал» заморозил переговоры по Дьокерешу из-за слишком высоких требований «Спортинга» (Record)
17сегодня, 12:45
Серей Ташуев: «Я не против возглавить ЦСКА, но ко мне не обращались. Любой безработный российский тренер, знающий себе цену, готов возглавить этот клуб»
26сегодня, 12:44
Осипенко перейдет в «Динамо» за 2,9 млн евро. Зарплата – 1,6 млн евро в год с потенциальным ростом до 2 млн, бонусы – 750 тысяч рублей за результативное действие (Иван Карпов)
103сегодня, 12:15
Райан Шерки: «Я больше увлекаюсь футболом старой школы, современный не такой красивый. Хочу немного разжечь это пламя»
22сегодня, 11:59
«Барса» обращалась в ФИФА, желая заменить «Леон» на КЧМ. Федерация отказала, оставив место клубу из КОНКАКАФ (Marca)
88сегодня, 11:54
Ко всем новостям
Последние новости
Гюндоган интересен «Галатасараю». Переговоров с хавбеком «Ман Сити» пока не было
2 минуты назад
Голкипера кировского «Динамо» Еремеева удалили за жесткий стык с форвардом «Сибири». В ворота встал полевой игрок – у хозяев больше не было замен
3 минуты назадВидео
Демичелис о Мастантуоно: «Не следует сравнивать его ни с кем: Марадона был Марадоной, Месси есть Месси, а Франко будет Франко. Он сияет в настоящем»
15 минут назад
Свет выключился во время матча «Динамо Владивосток» – «Динамо-2». Игру прерывали больше чем на час
17 минут назадВидео
«Краснодар» договорился о трансфере вратаря «Родины» Корякина. У него 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
521 минуту назад
Камоцци о Заболотном в «Спартаке»: «Не понимаю, как не удержали Соболева – не пришлось бы искать форварда такого плана. Это многое говорит о нынешнем менеджменте команды»
731 минуту назад
Канчельскис о клубном ЧМ: «На 1-м месте деньги, игроки второстепенны. Ничего сверхъестественного мы не увидели»
35 минут назад
Мостовой о Захаряне в «Сосьедаде»: «Я бы посоветовал ему оставаться, пусть пробует. В Россию Арсен всегда успеет – может и в 35 лет приехать играть»
143 минуты назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Англия играет со Словенией, Германия против Чехии, Украина – Финляндия
946 минут назад
LEON Вторая лига А. «Авангард» разгромил «Иртыш», «Калуга» обыграла «Текстильщик»
147 минут назадLive