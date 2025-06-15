Облак о матче с «ПСЖ» на КЧМ: «Они выиграли все, «Атлетико» всегда тяжело против таких больших команд. Мы рискуем много страдать»

Ян Облак ожидает трудностей в матче с «ПСЖ» на КЧМ.

«Атлетико» сегодня сыграет с парижанами на клубном чемпионате мира. Встреча пройдет в 22:00 по московскому времени.

«Против таких команд, как «ПСЖ », больших команд, нам всегда тяжело. Невозможно играть против таких команд, не испытывая трудностей. Мы играем против победителей Лиги чемпионов, чемпионов Лиги 1, которые выиграли все.

Мы их знаем, мы сталкивались с ними в этом году, и понимаем, как это сложно. В это воскресенье будет еще сложнее, мы рискуем много страдать в этом матче. Мы это знаем», – сказал голкипер «Атлетико ».