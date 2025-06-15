  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Облак о матче с «ПСЖ» на КЧМ: «Они выиграли все, «Атлетико» всегда тяжело против таких больших команд. Мы рискуем много страдать»
1

Облак о матче с «ПСЖ» на КЧМ: «Они выиграли все, «Атлетико» всегда тяжело против таких больших команд. Мы рискуем много страдать»

Ян Облак ожидает трудностей в матче с «ПСЖ» на КЧМ.

«Атлетико» сегодня сыграет с парижанами на клубном чемпионате мира. Встреча пройдет в 22:00 по московскому времени.

«Против таких команд, как «ПСЖ», больших команд, нам всегда тяжело. Невозможно играть против таких команд, не испытывая трудностей. Мы играем против победителей Лиги чемпионов, чемпионов Лиги 1, которые выиграли все.

Мы их знаем, мы сталкивались с ними в этом году, и понимаем, как это сложно. В это воскресенье будет еще сложнее, мы рискуем много страдать в этом матче. Мы это знаем», – сказал голкипер «Атлетико».

Чего добьется Карпин в «Динамо»?17894 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoАтлетико
logoлига 1 Франция
logoчемпионат мира среди клубов
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЯн Облак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энрике об игре с «Атлетико» на КЧМ: «Мы мотивированы – «ПСЖ» был намного сильнее в матче ЛЧ, но уступил. Про пенальти Альвареса с «Реалом» лучше спросить Симеоне»
3сегодня, 08:20
Главные новости
Алвес выиграл суд у бывшей жены о выплате алиментов. Экс-игроку «Барсы» вернут 628 000 евро, удержанных в ходе разбирательств
29 минут назад
Гаттузо возглавил сборную Италии
910 минут назад
«Реал» может бесплатно подписать Конате, Льюиса-Скелли и Москеру из «Валенсии» летом 2026 года (Marca)
2424 минуты назад
Пономарев о Челестини в ЦСКА: «Я против любого иностранца, у нас что, свои тренеры хуже, зачем себя унижать? Кто он такой, кого тренировал, где играл? Кот в мешке, команда посыплется»
2839 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Бавария» встретится с «Оклендом», «ПСЖ» – с «Атлетико», «Интер Майами» Месси и «Аль-Ахли» сыграли вничью – 0:0
41047 минут назад
«Арсенал» заморозил переговоры по Дьокерешу из-за слишком высоких требований «Спортинга» (Record)
17сегодня, 12:45
Серей Ташуев: «Я не против возглавить ЦСКА, но ко мне не обращались. Любой безработный российский тренер, знающий себе цену, готов возглавить этот клуб»
26сегодня, 12:44
Осипенко перейдет в «Динамо» за 2,9 млн евро. Зарплата – 1,6 млн евро в год с потенциальным ростом до 2 млн, бонусы – 750 тысяч рублей за результативное действие (Иван Карпов)
103сегодня, 12:15
Райан Шерки: «Я больше увлекаюсь футболом старой школы, современный не такой красивый. Хочу немного разжечь это пламя»
22сегодня, 11:59
«Барса» обращалась в ФИФА, желая заменить «Леон» на КЧМ. Федерация отказала, оставив место клубу из КОНКАКАФ (Marca)
88сегодня, 11:54
Ко всем новостям
Последние новости
Гюндоган интересен «Галатасараю». Переговоров с хавбеком «Ман Сити» пока не было
1 минуту назад
Голкипера кировского «Динамо» Еремеева удалили за жесткий стык с форвардом «Сибири». В ворота встал полевой игрок – у хозяев больше не было замен
2 минуты назадВидео
Демичелис о Мастантуоно: «Не следует сравнивать его ни с кем: Марадона был Марадоной, Месси есть Месси, а Франко будет Франко. Он сияет в настоящем»
14 минуты назад
Витинья о КЧМ: «ПСЖ» хочет выиграть турнир. Это сложно после такого сезона, он не заканчивается. Мы пытаемся бороться с усталостью»
16 минут назад
Свет выключился во время матча «Динамо Владивосток» – «Динамо-2». Игру прерывали больше чем на час
16 минут назадВидео
«Краснодар» договорился о трансфере вратаря «Родины» Корякина. У него 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
520 минут назад
Камоцци о Заболотном в «Спартаке»: «Не понимаю, как не удержали Соболева – не пришлось бы искать форварда такого плана. Это многое говорит о нынешнем менеджменте команды»
630 минут назад
Канчельскис о клубном ЧМ: «На 1-м месте деньги, игроки второстепенны. Ничего сверхъестественного мы не увидели»
34 минуты назад
Мостовой о Захаряне в «Сосьедаде»: «Я бы посоветовал ему оставаться, пусть пробует. В Россию Арсен всегда успеет – может и в 35 лет приехать играть»
142 минуты назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Англия играет со Словенией, Германия против Чехии, Украина – Финляндия
945 минут назад