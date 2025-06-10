«ПСЖ» – главный фаворит КЧМ по версии Goal. «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Ман Сити» – 4-й, «Челси» – 5-й
«ПСЖ» – фаворит клубного чемпионата мира по версии Goal.
Спортивный портал составил рейтинг фаворитов на победу в турнире, который пройдет в США с 14 июня по 13 июля.
Топ-10 выглядит так:
1. «ПСЖ»;
2. «Реал»;
3. «Бавария»;
4. «Манчестер Сити»;
5. «Челси»;
6. «Боруссия» Дортмунд;
7. «Атлетико»;
8. «Интер»;
9. «Фламенго»;
10. «Ювентус».
В клубном чемпионате мира примут участие 32 команды.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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