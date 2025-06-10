«ПСЖ» – главный фаворит КЧМ по версии Goal. «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Ман Сити» – 4-й, «Челси» – 5-й

«ПСЖ» – фаворит клубного чемпионата мира по версии Goal.

Спортивный портал составил рейтинг фаворитов на победу в турнире, который пройдет в США с 14 июня по 13 июля.

Топ-10 выглядит так:

1. «ПСЖ »;

2. «Реал »;

3. «Бавария »;

4. «Манчестер Сити»;

5. «Челси »;

6. «Боруссия » Дортмунд;

7. «Атлетико»;

8. «Интер»;

9. «Фламенго»;

10. «Ювентус».

В клубном чемпионате мира примут участие 32 команды.