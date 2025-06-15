Энрике об игре с «Атлетико» на КЧМ: «Мы мотивированы – «ПСЖ» был намного сильнее в матче ЛЧ, но уступил. Про пенальти Альвареса с «Реалом» лучше спросить Симеоне»

Луис Энрике оценил шансы «ПСЖ» на победу в игре с «Атлетико».

Команды встретятся 15 июня на групповом этапе клубного чемпионата мира. В этом сезоне они играли между собой в рамках общего этапа Лиги чемпионов, «ПСЖ » уступил со счетом 1:2.

«Наши сильные стороны одинаковы во всех матчах. У нас с «Атлетико » разные стили, но оба клуба высокого уровня.

Мы уже играли с ними в Лиге чемпионов на нашем поле, где, на мой взгляд, были намного сильнее, но проиграли. В этом и заключается величие футбола. Мы мотивированы на этот турнир.

Не думаю, что вопрос о пенальти Хулиана Альвареса с «Реалом» нужно задавать мне, спросите Диего Симеоне», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике .

Исполняя удар в послематчевой серии одиннадцатиметровых в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, вероятно, коснулся мяча двумя ногами.

Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот. «Атлетико» потерпел поражение и вылетел из турнира.

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