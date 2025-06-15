  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энрике об игре с «Атлетико» на КЧМ: «Мы мотивированы – «ПСЖ» был намного сильнее в матче ЛЧ, но уступил. Про пенальти Альвареса с «Реалом» лучше спросить Симеоне»
3

Энрике об игре с «Атлетико» на КЧМ: «Мы мотивированы – «ПСЖ» был намного сильнее в матче ЛЧ, но уступил. Про пенальти Альвареса с «Реалом» лучше спросить Симеоне»

Луис Энрике оценил шансы «ПСЖ» на победу в игре с «Атлетико».

Команды встретятся 15 июня на групповом этапе клубного чемпионата мира. В этом сезоне они играли между собой в рамках общего этапа Лиги чемпионов, «ПСЖ» уступил со счетом 1:2.

«Наши сильные стороны одинаковы во всех матчах. У нас с «Атлетико» разные стили, но оба клуба высокого уровня.

Мы уже играли с ними в Лиге чемпионов на нашем поле, где, на мой взгляд, были намного сильнее, но проиграли. В этом и заключается величие футбола. Мы мотивированы на этот турнир.

Не думаю, что вопрос о пенальти Хулиана Альвареса с «Реалом» нужно задавать мне, спросите Диего Симеоне», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

Исполняя удар в послематчевой серии одиннадцатиметровых в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, вероятно, коснулся мяча двумя ногами.

Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот. «Атлетико» потерпел поражение и вылетел из турнира.

Энрике о «Золотом мяче»: «Дембеле заслуживает, никаких сомнений. Меня же эти награды вообще ни капли не интересуют»

Чего добьется Карпин в «Динамо»?16235 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
logoЛуис Энрике
logoчемпионат мира среди клубов
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoХулиан Альварес
logoДиего Симеоне
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энрике о «Золотом мяче»: «Дембеле заслуживает, никаких сомнений. Меня же эти награды вообще ни капли не интересуют»
19вчера, 20:15
Netflix выпустит документальный сериал о сезоне «ПСЖ». Релиз состоится после КЧМ, сообщил Аль-Хелайфи
612 июня, 21:52
Энцо Мареска: «Финал ЛЧ показал доминирование молодой команды. Только в Италии все еще думают, что матчи выигрываются благодаря опыту. Итальянский футбол едва поспевает за темпом»
7411 июня, 21:44
Главные новости
Дуглас Луис перепутал Кефрена Тюрама с его братом Маркусом, отметив форварда «Интера» на фото с игроками «Ювентуса». Хавбеку пришлось удалить снимок
1 минуту назадФото
«Мы уважаем «Интер Майами» и их именитых игроков, но могли бы забить 3-4 гола в 1-м тайме и закончить игру». Форвард «Аль-Ахли» Абу Али о матче открытия КЧМ
29 минут назад
Мората об уходе из «Атлетико»: «Я не мог рисковать рецидивом депрессии – это было легчайшее решение. Хотел трофеев с «Атлетико», но это не стоило еще одного тяжелого периода»
1722 минуты назад
Кафу о КЧМ: «Футболисты измотаны, риск травм очень высок. После турнира пора будет готовиться к новому сезону, а через год – чемпионат мира»
540 минут назад
«Тоттенхэм» за 35 млн евро выкупил Теля у «Баварии». Контракт – на 6 лет
546 минут назад
В «Порту» назвали «торговлей людьми и жесткой эксплуатацией» ситуацию с 16-летним Варелой, которого хочет подписать «Барса». Каталонцы заверили, что «твердо отстаивают честность спорта»
2758 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» Месси и «Аль-Ахли» сыграли вничью – 0:0, «Бавария» встретится с «Оклендом», «ПСЖ» – с «Атлетико»
384сегодня, 08:10
Как устроена работа QA и зачем мы релизимся каждый день? Отвечает руководитель отдела тестирования в подкасте «Коллеги, добрый день!»
сегодня, 08:00Подкасты
Агаларов о звании лучшего бомбардира РПЛ: «Знаю, что способен на это. Если получилось один раз, то получится и второй, и даже третий»
22сегодня, 06:30
Старт клубного ЧМ, «Флорида» в шаге от Кубка Стэнли, ЦСКА может назначить Челестини, «Спартак» подписывает Заболотного, Расселл выиграл поул, Дьокереш отказался переходить в «МЮ» и другие новости
12сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
15 минут назад
Демичелис о Мастантуоно: «Такой талант встречается редко, он абсолютно невероятен. В свой последний день в «Ривере» я сказал ему: «В следующий раз я увижу тебя в футболке «Реала»
323 минуты назад
«Бавария» – «Окленд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
130 минут назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Англия играет со Словенией, Германия против Чехии, Украина – Финляндия
831 минуту назад
«МЮ» и «Ливерпулю» интересен Ким Мин Чжэ. Конкретных предложений по защитнику «Баварии» пока не было (Кристиан Фальк)
342 минуты назад
Черчесов о паненке Смолова с Хорватией: «Я ему ничего не сказал тогда. Это уже история. Главное, что теперь он чемпион с усами»
355 минут назад
«Давно говорю, что в России нет хороших тренеров. ЦСКА правильно делает, что ищет иностранца». Попов о поисках армейцев
16сегодня, 07:55
LEON Вторая лига А. «Авангард» против «Иртыша», «Калуга» – «Текстильщик»
сегодня, 07:49
Агаларов об «Ахмате»: «Сначала было такое отношение, будто я на просмотр пришел, а не был лучшим бомбардиром РПЛ. Клуб уговаривает, а потом не ценит»
7сегодня, 07:40
Кафу об Анчелотти в сборной Бразилии: «Для меня Карлетто – самый бразильский итальянец в мире. В обороне команда при нем уже сделала большой шаг вперед»
сегодня, 07:25