Энрике об игре с «Атлетико» на КЧМ: «Мы мотивированы – «ПСЖ» был намного сильнее в матче ЛЧ, но уступил. Про пенальти Альвареса с «Реалом» лучше спросить Симеоне»
Команды встретятся 15 июня на групповом этапе клубного чемпионата мира. В этом сезоне они играли между собой в рамках общего этапа Лиги чемпионов, «ПСЖ» уступил со счетом 1:2.
«Наши сильные стороны одинаковы во всех матчах. У нас с «Атлетико» разные стили, но оба клуба высокого уровня.
Мы уже играли с ними в Лиге чемпионов на нашем поле, где, на мой взгляд, были намного сильнее, но проиграли. В этом и заключается величие футбола. Мы мотивированы на этот турнир.
Не думаю, что вопрос о пенальти Хулиана Альвареса с «Реалом» нужно задавать мне, спросите Диего Симеоне», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
Исполняя удар в послематчевой серии одиннадцатиметровых в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, вероятно, коснулся мяча двумя ногами.
Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот. «Атлетико» потерпел поражение и вылетел из турнира.
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