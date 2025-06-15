  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис о клубном ЧМ: «На 1-м месте деньги, игроки второстепенны. Ничего сверхъестественного мы не увидели»
0

Канчельскис о клубном ЧМ: «На 1-м месте деньги, игроки второстепенны. Ничего сверхъестественного мы не увидели»

Андрей Канчельскис критично отозвался о клубном чемпионате мира.

Первый клубный чемпионат мира с 32 командами стартовал в США в ночь на 15 июня. Общий призовой фонд турнира – 1 млрд долларов.

«Ничего сверхъестественного мы не увидели. Нас ходят удивить, сами инициаторы новых форматов – войти в историю, не хотят, чтобы было, как раньше, поэтому выдумывают, в том числе и у нас. Но велосипед уже давно изобрели, не надо выдумывать.

Новый формат для футболистов очень тяжелый. Но вы сами понимаете, что сейчас на первом месте деньги, об игроках мало кто думает, они второстепенны, потому что клубы зарабатывают», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

Чего добьется Карпин в «Динамо»?17903 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoАндрей Канчельскис
logoчемпионат мира среди клубов
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Канчельскис о 16-й команде для РПЛ: «Черноморец» заслужил выйти по спортивному принципу, но его «зарезали». Чистое убийство! Это проблема РФС – нужно работать, а не кроссворды разгадывать»
26вчера, 17:20
Андрей Канчельскис: «Чтобы «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2025/26, должно произойти чудо. Самые большие шансы у «Зенита», «Краснодару» будет крайне сложно защитить титул»
32вчера, 15:49
Канчельскис о Каннаваро в ЦСКА: «Непонятно, почему у нас только в последнюю очередь смотрят на российских тренеров. В Англии и Италии сначала смотрят на своих»
89вчера, 11:49
Главные новости
Алвес выиграл суд у бывшей жены о выплате алиментов. Экс-игроку «Барсы» вернут 628 000 евро, удержанных в ходе разбирательств
410 минут назад
Гаттузо возглавил сборную Италии
1211 минут назад
«Реал» может бесплатно подписать Конате, Льюиса-Скелли и Москеру из «Валенсии» летом 2026 года (Marca)
2625 минут назад
Пономарев о Челестини в ЦСКА: «Я против любого иностранца, у нас что, свои тренеры хуже, зачем себя унижать? Кто он такой, кого тренировал, где играл? Кот в мешке, команда посыплется»
2840 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Бавария» встретится с «Оклендом», «ПСЖ» – с «Атлетико», «Интер Майами» Месси и «Аль-Ахли» сыграли вничью – 0:0
41148 минут назад
«Арсенал» заморозил переговоры по Дьокерешу из-за слишком высоких требований «Спортинга» (Record)
17сегодня, 12:45
Серей Ташуев: «Я не против возглавить ЦСКА, но ко мне не обращались. Любой безработный российский тренер, знающий себе цену, готов возглавить этот клуб»
26сегодня, 12:44
Осипенко перейдет в «Динамо» за 2,9 млн евро. Зарплата – 1,6 млн евро в год с потенциальным ростом до 2 млн, бонусы – 750 тысяч рублей за результативное действие (Иван Карпов)
103сегодня, 12:15
Райан Шерки: «Я больше увлекаюсь футболом старой школы, современный не такой красивый. Хочу немного разжечь это пламя»
22сегодня, 11:59
«Барса» обращалась в ФИФА, желая заменить «Леон» на КЧМ. Федерация отказала, оставив место клубу из КОНКАКАФ (Marca)
88сегодня, 11:54
Ко всем новостям
Последние новости
Гюндоган интересен «Галатасараю». Переговоров с хавбеком «Ман Сити» пока не было
2 минуты назад
Голкипера кировского «Динамо» Еремеева удалили за жесткий стык с форвардом «Сибири». В ворота встал полевой игрок – у хозяев больше не было замен
3 минуты назадВидео
Демичелис о Мастантуоно: «Не следует сравнивать его ни с кем: Марадона был Марадоной, Месси есть Месси, а Франко будет Франко. Он сияет в настоящем»
15 минут назад
Витинья о КЧМ: «ПСЖ» хочет выиграть турнир. Это сложно после такого сезона, он не заканчивается. Мы пытаемся бороться с усталостью»
17 минут назад
Свет выключился во время матча «Динамо Владивосток» – «Динамо-2». Игру прерывали больше чем на час
17 минут назадВидео
«Краснодар» договорился о трансфере вратаря «Родины» Корякина. У него 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
521 минуту назад
Камоцци о Заболотном в «Спартаке»: «Не понимаю, как не удержали Соболева – не пришлось бы искать форварда такого плана. Это многое говорит о нынешнем менеджменте команды»
731 минуту назад
Мостовой о Захаряне в «Сосьедаде»: «Я бы посоветовал ему оставаться, пусть пробует. В Россию Арсен всегда успеет – может и в 35 лет приехать играть»
143 минуты назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Англия играет со Словенией, Германия против Чехии, Украина – Финляндия
946 минут назад
LEON Вторая лига А. «Авангард» разгромил «Иртыш», «Калуга» обыграла «Текстильщик»
147 минут назадLive