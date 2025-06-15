Канчельскис о клубном ЧМ: «На 1-м месте деньги, игроки второстепенны. Ничего сверхъестественного мы не увидели»

Андрей Канчельскис критично отозвался о клубном чемпионате мира.

Первый клубный чемпионат мира с 32 командами стартовал в США в ночь на 15 июня. Общий призовой фонд турнира – 1 млрд долларов.

«Ничего сверхъестественного мы не увидели. Нас ходят удивить, сами инициаторы новых форматов – войти в историю, не хотят, чтобы было, как раньше, поэтому выдумывают, в том числе и у нас. Но велосипед уже давно изобрели, не надо выдумывать.

Новый формат для футболистов очень тяжелый. Но вы сами понимаете, что сейчас на первом месте деньги, об игроках мало кто думает, они второстепенны, потому что клубы зарабатывают», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».