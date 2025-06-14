Канчельскис о 16-й команде для РПЛ: «Черноморец» заслужил выйти по спортивному принципу, но его «зарезали». Чистое убийство! Это проблема РФС – нужно работать, а не кроссворды разгадывать»
Ранее лицензию для выступления в высшем дивизионе России не получили «Химки».
– Не кажется странным, что так долго определяется 16-я команда РПЛ?
– Мы всегда хотим что-то выдумать, хотя велосипед изобрели давно. У нас нет четкого регламента и понимания, куда мы стремимся. Если захотели, сделали 18-20 команд или вообще их убрали. Захотели и убили «Черноморец». Это отбивает желание играть в футбол и вкладывать в него деньги.
«Черноморец» заслужил выйти в РПЛ по спортивному принципу. Ситуацию со стадионом можно было бы решить, но их сразу «зарезали». Это чистое убийство! Так делают враги футбола. Мы хотим развиваться и идти вперед, но нас толкают назад.
У нас каждый год погибают команды, особенно в низших дивизионах. Сколько раньше было клубов и дивизионов во Второй лиге! А сейчас раз-два и обчелся. Команды умирают! А мы все кричим, что у нас все великолепно и прекрасно. Как это так, если мы играем на ужасных искусственных полях? Это означает, что все хорошо? Нет, беда!
Сейчас «Форте» снимается, «Химки» снялись. В этом проблема РФС, что допустили ситуацию до такого. Они должны были составить четкий регламент. Чья еще это вина? Нужно не сидеть и разгадывать кроссворды, а работать. Нужно, чтобы была ясность на ближайшее время.
Раньше мы за основу брали испанскую и немецкую программы, но они почему-то не канают. Раньше мы ни под кого не подстраивались, и все было нормально. А сейчас все под кого-то подстраиваемся, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».