  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Канчельскис: «Чтобы «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2025/26, должно произойти чудо. Самые большие шансы у «Зенита», «Краснодару» будет крайне сложно защитить титул»
22

Андрей Канчельскис: «Чтобы «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2025/26, должно произойти чудо. Самые большие шансы у «Зенита», «Краснодару» будет крайне сложно защитить титул»

Андрей Канчельскис считает «Зенит» фаворитом чемпионата России.

«Самые большие шансы выиграть РПЛ в следующем сезоне у «Зенита». Команда должна реабилитироваться за неудачу в минувшем чемпионате. «Краснодару» защитить титул лучшего клуба страны будет крайне сложно.

«Спартак»? А что «Спартак»? Они каждый год говорят о борьбе за золото, но в реальности ее не ведут. Должно произойти чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2025/26», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Чего добьется Карпин в «Динамо»?11645 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Канчельскис
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев про РПЛ: «Топ-команды почему-то доверяют иностранцам. Поставьте Станковича в «Факел» и попробуйте что-нибудь сделать, а я буду очень уверенно тренировать «Спартак»
95вчера, 14:10
Бояринцев о Станковиче: «4-5-е места воспитанниками можно занимать. Легионеры, тренер-иностранец, но результат не достигнут. Зачем приглашать столько людей из-за границы?»
48вчера, 10:21
Мостовой об аресте Промеса: «Печально, что для него все так заканчивается. Любого человека жалко, тем более Квинси»
2912 июня, 18:21
Главные новости
«Спартак» близок к трансферу Заболотного. 34-летний форвард отказал «Краснодару» («Чемпионат»)
8915 минут назад
Канчельскис о 16-й команде для РПЛ: «Черноморец» заслужил выйти по спортивному принципу, но его «зарезали». Чистое убийство! Это проблема РФС – нужно работать, а не кроссворды разгадывать»
718 минут назад
ЦСКА и Челестини согласовали контракт по схеме «2+1». Алексей Березуцкий останется в штабе (Иван Карпов)
2422 минуты назад
ЦСКА и Челестини подпишут контракт в ближайшие 2 дня («Чемпионат»)
2832 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» Месси против «Аль-Ахли», «Бавария» – «Окленд», «ПСЖ» встретится с «Атлетико»
11234 минуты назад
За кого болел Паваротти? Проверяйте знания в нашем «Эрудите»
38 минут назадСпецпроект
Мостовой о Челестини в ЦСКА: «С Каннаваро было бы лучше. Все равно, это футбольный человек, это всегда плюс. Так и должно быть, это не я придумал!»
2142 минуты назад
Березуцкий покинул «Сабах» по семейным обстоятельствам. Клуб поблагодарил тренера за свой первый трофей и пожелал его супруге скорейшего восстановления
1148 минут назад
Президент Мексики призвала полицию США не арестовывать болельщиков во время матчей Кубка КОНКАКАФ в Калифорнии. В штате прошли протесты из-за иммиграционных рейдов
53 минуты назад
Джованни Галеоне: «Аллегри до последней минуты ждал звонка «Интера». Странно, что Маротта не позвал Макса, клуб с 2 финалами ЛЧ за 3 года не должен брать тренера с 13 играми в Серии А»
1253 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Алонсо видит Беллингема в роли центрального полузащитника, а не атакующего. Тренер планирует опробовать игрока на более глубокой позиции во время КЧМ
126 минут назад
Де Брюйне о переходе в «Наполи»: «Я победитель, ненавижу проигрывать. Команда хочет побеждать – надеюсь помочь ей реализовать амбиции. Фанаты немного сумасшедшие – это хорошо»
233 минуты назад
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Германия против Нидерландов, Англия сыграла вничью с Норвегией
337 минут назадLive
Колосков о Батракове: «Не стоит бросать все и срываться в Европу на первое же предложение, а то получится как у Захаряна. Возраст позволяет еще поиграть в РПЛ»
445 минут назад
Си-Джей Иган-Райли перешел в «Марсель». Защитника «Бернли» и Англии U21 подписали бесплатно
152 минуты назадФото
Слуцкий после 1:3 от «Шэньчжэня»: «Поражение ранит сердце. Наша оборона играла слишком глубоко – это важная часть сегодняшнего результата»
2сегодня, 16:30Видео
Быстров о Николиче: «Мы, простые люди, никогда не узнаем, почему он ушел. Я не верю ни одному клубу в таких вопросах. Надо ставить такие компенсации, чтобы тренер не уходил»
4сегодня, 16:21
Минейро из «Шанхая» Слуцкого травмировался в матче с «Шэньчжэнем». Форварда унесли на носилках
сегодня, 16:04Видео
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания против Румынии, Франция сыграет с Грузией, матчи Англии и Германии пройдут в воскресенье
1сегодня, 16:01Live
Хави и Постекоглу – кандидаты на пост тренера саудовского «Аль-Ахли». Яйссле может уйти в «Лейпциг»
3сегодня, 15:42