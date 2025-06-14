Андрей Канчельскис: «Чтобы «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2025/26, должно произойти чудо. Самые большие шансы у «Зенита», «Краснодару» будет крайне сложно защитить титул»
Андрей Канчельскис считает «Зенит» фаворитом чемпионата России.
«Самые большие шансы выиграть РПЛ в следующем сезоне у «Зенита». Команда должна реабилитироваться за неудачу в минувшем чемпионате. «Краснодару» защитить титул лучшего клуба страны будет крайне сложно.
«Спартак»? А что «Спартак»? Они каждый год говорят о борьбе за золото, но в реальности ее не ведут. Должно произойти чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2025/26», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?11645 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости