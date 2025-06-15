Черчесов о главной ассоциации с ЧМ-2018: «Улица Никольская. Недавно там был»
Станислав Черчесов рассказал о главной ассоциации с ЧМ-2018.
– Ваша главная ассоциация с тем турниром?
– Улица Никольская. Недавно там был.
– Говорили, что во время чемпионата мира‑2018 вы там ни разу не были.
– Не был ни разу. Вот три дня назад первый раз был. А так – только если по телевизору что‑то проскакивало, как там ликуют. Вот это я знаю.
– Матч тоже не пересматривали?
– Нет, – сказал бывший главный тренер сборной России.
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