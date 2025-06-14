Станислав Черчесов: «До ЧМ-2018 было на улицу выходить непросто, потому что все критиковали, а после – хвалили. Но первый тост у тренера – всегда за футболистов, они главные творцы»

Станислав Черчесов вспомнил, что ему проходу не давали до и после ЧМ-2018.

– Много людей с усами встречали после того турнира? Стало ли их больше?

– Врать не буду, я не считал. Другое дело, что до чемпионата мира было на улицу выходить непросто, потому что все критиковали, а после чемпионата мира, наоборот, хвалили. Поэтому, по большому счету, ничего не изменилось.

Усы всякие и так далее – наверное, ваш брат постарался, чтобы люди что‑то в этом плане делали. Естественно, самое главное – ребята, которые реально играли, выигрывали, давали людям возможность радоваться. Там и усы появляются, и еще что‑то – это уже детали.

Футболисты. Первый тост у тренера – всегда за футболистов. Они главные творцы. А наша задача – собрать, расставить и отойти в сторону, подготовить и, как говорится, не мешать, – отметил экс-тренер сборной России.

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