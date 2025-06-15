Черчесов о матчах с Бразилией, Францией перед ЧМ-2018: «Играть с Сан‑Марино было бы предательством. Только в таких контрольных играх можно отсеять, проверить»

Станислав Черчесов объяснил выбор соперников при подготовке к ЧМ-2018.

После Евро-2016 и до домашнего чемпионата мира сборная России провела 17 товарищеских матчей, в которых одержала всего 4 победы. Непосредственно в год ЧМ команда встретилась с Бразилией (0:3), Францией (1:3), Австрией (0:1) и Турцией (1:1).

«Никогда ничего ты не делаешь просто так, тем более на таком уровне. Ты же должен, когда тебе задачу ставят, ее решать. Как решать? Играть постоянно с Сан‑Марино? Пускай Сан‑Марино на меня не обижается.

Мы сами целенаправленно – слава богу, была такая возможность – выбирали [таких соперников]. Только в таких играх – неслучайно мы их называли контрольными – можно отсеять, отобрать, проверить.

Меня как‑то друг спросил об этом же, я ответил: играть с Сан‑Марино было бы просто предательством по большому счету», – сказал бывший главный тренер сборной России.