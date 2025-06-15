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Черчесов о паненке Смолова с Хорватией: «Я ему ничего не сказал тогда. Это уже история. Главное, что теперь он чемпион с усами»

Станислав Черчесов вспомнил нереализованный пенальти Федора Смолова на ЧМ-2018.

Смолов не реализовал пенальти паненкой в серии пенальти против команды Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2018. Основное время завершилось 2:2. В серии пенальти Россия уступила 3:4.

«Я ему ничего не сказал тогда. Сколько раз мы виделись – мы этот момент не вспоминали. Наверное, он и сам не знает ответа.

Есть момент, который всем и ему не по душе. Футболиста иногда надо оставить в покое – никаких у нас проблем нет. Это уже история. Главное, что теперь он чемпион с усами», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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