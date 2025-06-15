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Демичелис о Мастантуоно: «Такой талант встречается редко, он абсолютно невероятен. В свой последний день в «Ривере» я сказал ему: «В следующий раз я увижу тебя в футболке «Реала»

Мартин Демичелис высоко оценил игровые и личностные качества Франко Мастантуоно.

С 2022 по 2024 год аргентинец был главным тренером «Ривер Плейт», откуда на этой неделе 17-летний вингер перешел в «Реал Мадрид».

– Что вас впечатлило в Мастантуоно и побудило позволить ему дебютировать таким молодым?

–  Все. В 2023 году, в мой первый год работы в «Ривер Плейт», я слышал имя Мастантуоно. Я даже знал игроков в команде U-17, но Франко был еще младше, и я не видел, как он играет или тренируется. Я послал к нему доверенного человека, Эдгардо Сбриссу. Когда он вернулся, он сказал мне, что то, что они о нем говорили, было неправдой, потому что он даже лучше этого. На следующий день, в октябре того года, мы вызвали его на тренировку, и он сразу же меня ошеломил.

– Что больше всего привлекло ваше внимание в этом парне?

– Его личность и зрелость. Он выступал на поле и за его пределами как взрослый игрок. Я очень уважаю физиологию и процессы человеческого тела в своей методологии. В предсезонке мы оговорили, что он будет регулировать свою рабочую нагрузку, но оказалось, что он не только нормально переносил физические нагрузки, но и был одним из самых выдающихся в этом аспекте.

– Почему он был так уверен в себе, не сыграв ни минуты?

– Это было видно по тому, что он показал на тренировках. Такой талант встречается редко. Позвольте мне рассказать вам еще кое-что, что меня трогает. Когда я обнял Франко в свой последний день в «Ривер Плейт», я сказал ему: «В следующий раз я увижу тебя, когда ты будешь играть в футболке «Реала».

– На чем основывалась эта уверенность?

– Его огромный талант к спорту. Франко приковывает ваше внимание, когда вы видите, как он контролирует мяч, ведет, обыгрывает соперника или исполняет штрафной, и, что еще важнее, он понимает игру удивительным образом для такого юного возраста. Однако самое поразительное – это его выдающаяся личность. Он не обременен давлением или ответственностью, он не выглядит как 17-летний юноша. Он абсолютно невероятен, – сказал Демичелис.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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