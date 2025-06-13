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Экс-защитник «Реала» Руджери о Мастантуоно: «Самое яркое явление в аргентинском футболе за последние годы. Он уникален, напоминает Роналду или Месси, когда исполняет штрафной»

Оскар Руджери высоко оценил игровые качества Франко Мастантуоно.

Сегодня «Реал Мадрид» официально объявил о переходе 17-летнего правого вингера «Ривер Плейт».

– Какова ваша оценка игрока?

– Лучшая из возможных. Он, без сомнения, самое яркое явление в аргентинском футболе за последние годы. Он революционер, другой тип футболиста. 17-летний парень, который обладает характером, чтобы схватить мяч в класико «Бока» – «Ривер», мастерски ударить и забить с невозможного угла, он уникален.

– Когда он привлек ваше внимание?

– Практически с того момента, как он появился. Такая манера игры, умение сделать своих партнеров по команде лучше, такой интеллект и характер – очень редкие качества. Всего через несколько матчей начали говорить, что его собираются забрать из «Ривер Плейт», и что на него уже положило глаз множество кандидатов. Я сказал им: «Забудьте об этом, как только Флорентино [Перес] положит на него глаз, больше не будет никаких разговоров. Так все и вышло.

– В нем есть лидерство?

– Безусловно. Его смелость, дерзость, его личность и желание всегда получать мяч и никогда не уклоняться от ответственности в такой большой команде, как «Ривер», с их отличными игроками, отражают лидерство, которое он проявляет на поле. Он идеальный игрок для «Реала», который перестраивается, чтобы снова столкнуться с большими вызовами.

– Какое качество Мастантуоно восхищает вас больше всего?

– Когда он исполняет штрафной удар, он хватает мяч, смотрит на него и забивает. У меня всегда есть ощущение, что произойдет что-то необычное и толпа будет кричать «гол». Это похоже на то, что происходило, когда Криштиану или Месси собирались ударить.

– Что ему следует улучшить?

– Скорее всего, правую ногу. Он должен попытаться использовать ее больше. Он должен оставаться скромным и задерживаться после каждой тренировки, как это делали многие великие, чтобы улучшить свои слабые стороны и укрепить сильные, – сказал экс-защитник «Реала» и «Ривер Плейт» Руджери.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoФранко Мастантуоно
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoРивер Плейт
Оскар Руджери
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoвысшая лига Аргентина
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