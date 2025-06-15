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  • Мартин Демичелис: «Рамос – уникальный случай, лабораторный экземпляр, который нужно внимательно изучить. В 39 лет он поддерживает такую физическую форму, которую редко увидишь»
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Мартин Демичелис: «Рамос – уникальный случай, лабораторный экземпляр, который нужно внимательно изучить. В 39 лет он поддерживает такую физическую форму, которую редко увидишь»

Мартин Демичелис считает Серхио Рамоса уникальным футболистом.

«Я лично позвонил Серхио в прошлом году, чтобы пригласить его в «Ривер», когда он уже был свободным агентом. Он выслушал меня, подумал и через несколько дней, поблагодарив меня, отклонил предложение. Когда я пришел в «Монтеррей», он был первым игроком, которого я попросил для усиления состава. Руководство клуба предприняло попытку, но она не увенчалась успехом. Однако во время последнего трансферного окна Серхио наконец признал усилия «Монтеррея» и принял вызов. Я очень горжусь тем, что тренировал его.

Я всегда говорил, что Серхио – уникальный случай, лабораторный экземпляр, который нужно внимательно изучить. В 39 лет он поддерживает такую физическую форму, которую редко увидишь. Его мышечная масса, сила, интенсивность работы, скорость находятся на высшем уровне, но в первую очередь я бы выделил его амбиции и боевой дух. Рамос – идеальный пример тактической интенсивности, а его подход к тренировкам достоин восхищения», – отметил экс-тренер «Монтеррея».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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