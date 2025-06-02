Хейсен о Рамосе: «Мой самый большой кумир, стремлюсь быть похожим на него. У него было все – лидерство, личность, голы»

Дин Хейсен назвал Серхио Рамоса своим самым большим кумиром.

20-летний защитник сборной Испании в мае перешел в «Реал» из «Борнмута», подписав контракт до 2030 года.

– На каких центральных защитников ты равнялся?

– Мой самый большой кумир – Серхио Рамос . Для меня он очень цельный, он обладал всем. Именно поэтому я стремлюсь быть похожим на него.

– Какую из его эпох ты предпочитаешь?

– Все. С точки зрения лидерства, забитых голов, личности, характера. Вот почему он мой кумир, – заявил защитник «Реала ».

Экс-капитан «сливочных» Рамос сейчас выступает за мексиканский «Монтеррей ».

Рамос написал Хейсену о переходе в «Реал»: «Всего наилучшего, друг. Вперед! ⚪» Дин ответил: «Кумир ❤️»