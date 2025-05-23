Рамос о Модриче: «Гений, друг, брат, сделавший футбол формой искусства. Один из тех игроков, ради которых болельщики заполняют стадионы, а весь мир замирает у экранов»

Серхио Рамос обратился к Луке Модричу, который уходит из «Реала».

Хорватский полузащитник сообщил, что покинет мадридский клуб по окончании сезона.

«Гений, друг, брат, сделавший футбол формой искусства, прощается с «Реалом ». Один из тех игроков, ради которых болельщики «Реала» заполняют стадионы, а весь мир замирает у экранов во время каждой игры. Выдающийся игрок, обладатель выдающихся футбольных и человеческих качеств, один из тех людей, которых я с гордостью называю своими друзьями.

Прожекторы «Бернабеу» больше никогда не зажгутся, чтобы показать тебя на поле, но ты навсегда останешься в учебниках по истории «Реала» среди величайших игроков.

Брат, мы, мадридисты, можем сказать тебе только одно слово: спасибо. Всего наилучшего в следующей главе. Я уверен, что мы еще увидимся», – написал бывший защитник «Реала», выступающий за «Монтеррей ».