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Дин Хейсен: «Рамос – лучший и самый совершенный центральный защитник в истории. Его гол в финале ЛЧ в добавленное время – мое первое приятное воспоминание»

Дин Хейсен назвал Серхио Рамоса самым совершенным центральным защитником.

«Рамос прислал мне сообщение в день, когда объявили о моем переходе. Он мой главный кумир, лучший центральный защитник в истории. Меня восхищает в нем все, он самый совершенный центральный защитник.

Мое первое приятное воспоминание – финал Лиги чемпионов в год «Десимы» (завоевания десятого трофея в турнире – Спортс”), когда он забил гол на последней минуте добавленного времени. Мне было девять лет», – сказал новичок «Реала».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт &laquo;Реала&raquo;
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