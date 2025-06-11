Дин Хейсен: «Рамос – лучший и самый совершенный центральный защитник в истории. Его гол в финале ЛЧ в добавленное время – мое первое приятное воспоминание»
Дин Хейсен назвал Серхио Рамоса самым совершенным центральным защитником.
«Рамос прислал мне сообщение в день, когда объявили о моем переходе. Он мой главный кумир, лучший центральный защитник в истории. Меня восхищает в нем все, он самый совершенный центральный защитник.
Мое первое приятное воспоминание – финал Лиги чемпионов в год «Десимы» (завоевания десятого трофея в турнире – Спортс”), когда он забил гол на последней минуте добавленного времени. Мне было девять лет», – сказал новичок «Реала».
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21103 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
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