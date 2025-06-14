Де ла Фуэнте о том, что Ямаля называют легендой футбола: «Нужен баланс: не стоит тонуть ни в эйфории, ни в неудачах. В Испании склонны к деструктивности»
Тренер сборной Испании отреагировал на то, что Ламина Ямаля называют легендой.
«Порождение иллюзий в Испании – плод великого выступления хороших игроков. В нашей стране мы склонны к деструктивности. От небес и геройства к критике за ошибку.
В жизни нужно соблюдать баланс. Я не тону ни в эйфории успеха, ни в неудачах. Мы должны быть благоразумны», – сказал Луис де ла Фуэнте.
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