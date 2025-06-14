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Де ла Фуэнте о том, что Ямаля называют легендой футбола: «Нужен баланс: не стоит тонуть ни в эйфории, ни в неудачах. В Испании склонны к деструктивности»

Тренер сборной Испании отреагировал на то, что Ламина Ямаля называют легендой.

«Порождение иллюзий в Испании – плод великого выступления хороших игроков. В нашей стране мы склонны к деструктивности. От небес и геройства к критике за ошибку.

В жизни нужно соблюдать баланс. Я не тону ни в эйфории успеха, ни в неудачах. Мы должны быть благоразумны», – сказал Луис де ла Фуэнте.

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Опубликовано: Sports
Источник: Marca
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