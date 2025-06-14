Тренер сборной Испании отреагировал на то, что Ламина Ямаля называют легендой.

«Порождение иллюзий в Испании – плод великого выступления хороших игроков. В нашей стране мы склонны к деструктивности. От небес и геройства к критике за ошибку.

В жизни нужно соблюдать баланс. Я не тону ни в эйфории успеха, ни в неудачах. Мы должны быть благоразумны», – сказал Луис де ла Фуэнте.