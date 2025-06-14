Дембеле про Дуэ и Ямаля: «Одинаково сильны. Ламин – исключительный футболист, Дезире далеко пойдет – у него невероятное окружение»

Усман Дембеле сравнил Дезире Дуэ и Ламина Ямаля.

– Напоминает ли вам Дезире Дуэ Ламина Ямаля, которого вы видели в «Барселоне»?

– Честно говоря, они оба одинаково сильны.

Все уже говорили о Ламине Ямале с юных лет в «Барселоне». Когда он перешел в профессиональный уровень, мы поняли, что это исключительный футболист. На тренировках он вел мяч на дриблинге и забивал.

Если говорить о Дезире, то его интеграция в команде сначала была непростой. Ему пришлось усваивать новую философию, а потом он адаптировался.

Он очень профессионален. Умный, серьезный и внимательный человек. Он пойдет очень далеко. Потому что – что еще важнее – у него невероятное окружение. Его отец – очень интересный человек. Ему есть что рассказать, – сказал вингер «ПСЖ » Усман Дембеле .