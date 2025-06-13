Суарес о Ямале: «Ламин знаменует собой эпоху и демонстрирует зрелость. Как болельщик «Барсы», я очень рад видеть, как он растет»

Луис Суарес отметил развитие Ламина Ямаля.

«В свои 17 лет он демонстрирует большую зрелость. Он ставит перед собой эти вызовы, и, как болельщик «Барселоны», я очень рад видеть, как он растет.

Он должен продолжать получать удовольствие, набираться опыта и совершенствоваться в тех областях, которые ему еще нужно улучшить.

Он футболист, который знаменует собой эпоху и делает разницу», – заявил бывший игрок «Барселоны».