«Байер» рассматривает Клюйверта на замену Виртцу. «Борнмут» не хочет продавать игрока

«Байер» рассматривает Джастина Клюйверта на замену Флориану Виртцу.

Как сообщает talkSPORT, немецкий клуб связался с «Борнмутом », чтобы узнать о доступности полузащитника.

«Байер » составляет шорт-лист игроков на замену Флориану Виртцу , который близок к переходу в «Ливерпуль». Эрик тен Хаг считает Клюйверта идеальным кандидатом.

«Борнмут» дал понять, что нидерландец не продается. Однако владелец клуба Билл Фоули ранее заявлял, что не станет препятствовать уходу игроков, если поступит достойное предложение.

Клуб не установил официальную цену на игрока, но если решит его продать, сумма, скорее всего, вдвое превысит 9,6 млн фунтов, заплаченные «Роме» в июне 2023 года.

Отмечается, что в контракте Клюйверта, рассчитанном до 2028 года, не прописаны отступные. В прошлом сезоне 26-летний игрок забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в Премьер-лиге.