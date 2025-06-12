«Аль-Наср» хочет назначить Спаллетти. Тренеру могут предложить более 12 млн евро в год, которые получает Пиоли
«Аль-Наср» хочет назначить Лучано Спаллетти главным тренером.
Клуб поставил его на первое место в списке преемников Стефано Пиоли, который, вероятно, перейдет в «Фиорентину», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Предложение «Аль-Насра» может поступить Спалетти в ближайшие несколько часов. Тренеру могут предложить зарплату даже выше, чем у Пиоли, получавшего 12 млн евро в год чистыми.
Остается понять, согласится ли тренер или же будет ждать предложения от большого итальянского или европейского клуба. Однако «Аль-Наср» сделает все возможное, чтобы убедить итальянца финансовыми аргументами.
Ранее Спаллетти объявил об уходе из сборной Италии, которую возглавлял с лета 2023 года. В последнем матче под его руководством команда уступила Норвегии (0:3) в отборе на ЧМ-2026.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
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