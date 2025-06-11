Гаттузо – фаворит на пост главного тренера сборной Италии у букмекеров. Де Росси – 2-й, Каннаваро – 3-й
Дженнаро Гаттузо возглавит сборную Италии, считают букмекеры.
Экс-тренер «Милана» котируется подавляющим фаворитом на замену Лучано Спаллетти за 1.25. Вторым у букмекеров идет Даниэле де России (6.00), третьим – Фабио Каннаваро (8.00).
Последним местом работы Гаттузо был «Хайдук» – итальянец возглавлял хорватскую команду с июня 2024 года по июнь 2025-го.
Ранее Лучано Спаллетти объявил об уходе из сборной Италии после поражения от Норвегии со счетом 0:3.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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