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  • Евгений Ловчев: «Карпин ничего нигде не выиграл. Не получится в «Динамо» – шлейф будет за ним везде, и звать будут уже не «Спартак» и «Зенит», а «Факел». Тренер ценен победами»
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Евгений Ловчев: «Карпин ничего нигде не выиграл. Не получится в «Динамо» – шлейф будет за ним везде, и звать будут уже не «Спартак» и «Зенит», а «Факел». Тренер ценен победами»

Евгений Ловчев считает, что Валерию Карпину необходимо побеждать с «Динамо».

«Он вырос как тренер – однозначно. Но когда‑то Николая Петровича Старостина спросили, как определить значимость тренера, насколько он хороший или плохой. Он ответил: «По победам». Карпин же ничего нигде не выиграл.

И вот теперь у него есть возможность и другие условия, другие деньги, другой состав. Для него это будет часом икс. Это в сборной [можно] вызывать множество игроков за два года, а говорить при этом что хочешь. Но если у него не получится в «Динамо», шлейф этот будет за ним везде. И дальше его будут звать уже не «Локомотив», «Спартак» и «Зенит», а «Нижний Новгород», «Факел» и так далее по списку. Потому что тренер ценен победами», – заявил экс-защитник «Спартака».

Чего добьется Карпин в «Динамо»?621 голос
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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