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Мостовой о «Локо: «С приходом Комличенко ситуация может улучшиться. А если возьмут Руденко и Бакаева, могут претендовать на тройку»

Александр Мостовой высказался о перспективах «Локомотива».

Ранее сообщалось, что в «Локо» могут перейти форвард «Химок» Александр Руденко и полузащитник Зелимхан Бакаев, у которого истек контракт с «Зенитом». 10 июня было объявлено о переходе Николая Комличенко из «Ростова».

«В прошлом сезоне я говорил, что «Локомотив» не займет место в тройке. Так и вышло. Но с приходом Комличенко ситуация может улучшиться. Он забьет за сезон свои десять голов плюс пару пенальти.

А если они еще возьмут Руденко и Бакаева, то вполне могут претендовать на тройку», – сказал экс-игрок сборной России.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял 6-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 53 очка.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoАлександр Мостовой
logoАлександр Руденко 1999
logoЗелимхан Бакаев
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Комличенко
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