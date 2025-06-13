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Александр Мостовой: «Нужно забыть определения «молодые футболисты», «свои воспитанники» – это в прошлом! «Краснодар» стал побеждать, когда 9 иностранцев и еще 5 в запасе»

Александр Мостовой считает, что понятие своих воспитанников осталось в прошлом.

«Нужно забыть определения «молодые футболисты», «свои воспитанники». Это все в прошлом! 

«Красивый футбол» придумал кто-то фразу. Мы же видели, у нас пример «Краснодара», который на протяжении 10 лет своими воспитанниками ничего не выигрывал.

А стал побеждать тогда, когда 9 иностранцев и пять еще в запасе», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
logoКраснодар
logoАлександр Мостовой
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
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