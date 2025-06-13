Александр Мостовой: «Нужно забыть определения «молодые футболисты», «свои воспитанники» – это в прошлом! «Краснодар» стал побеждать, когда 9 иностранцев и еще 5 в запасе»
Александр Мостовой считает, что понятие своих воспитанников осталось в прошлом.
«Нужно забыть определения «молодые футболисты», «свои воспитанники». Это все в прошлом!
«Красивый футбол» придумал кто-то фразу. Мы же видели, у нас пример «Краснодара», который на протяжении 10 лет своими воспитанниками ничего не выигрывал.
А стал побеждать тогда, когда 9 иностранцев и пять еще в запасе», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25473 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости