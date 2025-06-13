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Юрий Горшков: «Зенит» набрал 66 очков и не выиграл титул – нонсенс! Главная причина – качественная игра «Краснодара»

Юрий Горшков высказался о том, что «Зенит» остался без трофеев.

– «Зенит» остался без чемпионства и Кубка России.

– Очень недовольны. И футболисты, и тренерский штаб, и руководство. При этом набрали очень много очков – 66. И не выиграли титул – нонсенс! Вести в финале Пути РПЛ 2:0 и проиграть – тоже нонсенс! Будем работать и делать выводы. Не считаю, что плохо играли или как-то некачественно.

Главная причина, что «Зенит» не заработал трофей – очень качественная игра «Краснодара». Каждый год команда, набирающая 66 очков, была чемпионом. Главный момент, что «Краснодар» действительно прибавил, – сказал защитник «Зенита».

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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoЮрий Горшков
logoКраснодар
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