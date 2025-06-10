Баринов – капитан сборной России на игру с Беларусью. Сергеев, Гладышев, Кисляк и Лунев – в старте
Дмитрий Баринов будет капитаном сборной России в игре против Беларуси.
BetBoom товарищеский матч между странами пройдет в Минске и начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.
Валерий Карпин включил в стартовый состав следующих футболистов:
– вратарь: Андрей Лунев;
– защита: Арсен Адамов, Александр Сильянов, Джамалутдин Абдулкадыров, Юрий Горшков;
– полузащита: Дмитрий Баринов, Матвей Кисляк, Данил Пруцев;
– атака: Ярослав Гладышев, Иван Сергеев, Сергей Пиняев.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18833 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал сборной России
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