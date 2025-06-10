Баринов – капитан сборной России на игру с Беларусью. Сергеев, Гладышев, Кисляк и Лунев – в старте

Дмитрий Баринов будет капитаном сборной России в игре против Беларуси.

BetBoom товарищеский матч между странами пройдет в Минске и начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.

Валерий Карпин включил в стартовый состав следующих футболистов:

– вратарь : Андрей Лунев ;

– защита : Арсен Адамов , Александр Сильянов , Джамалутдин Абдулкадыров, Юрий Горшков;

– полузащита : Дмитрий Баринов , Матвей Кисляк, Данил Пруцев;

– атака : Ярослав Гладышев, Иван Сергеев, Сергей Пиняев.