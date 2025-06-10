Карпин о Дугласе и сборной: «Ему не меньше 30 лет – уровень понятен. Круговой, Сильянов, Горшков, молодые ребята – они более перспективны»

Валерий Карпин оценил невызов Дугласа Сантоса в сборную России.

Получивший российское гражданство бразильский защитник «Зенита» был включен в расширенный состав команды на товарищеские матчи с Нигерией и Беларусью, но в окончательный список не вошел.

– В расширенном списке не было Дугласа Сантоса. Рассчитываете на него в будущем?

– Посмотрим. Мягко говоря, ему не меньше 30, уровень его понятен.

Есть Круговой, Сильянов , Горшков , более молодые ребята. В дальнейшем они более перспективны в плане сборной. Смотрим на них, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин .