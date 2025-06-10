Карпин о Дугласе и сборной: «Ему не меньше 30 лет – уровень понятен. Круговой, Сильянов, Горшков, молодые ребята – они более перспективны»
Валерий Карпин оценил невызов Дугласа Сантоса в сборную России.
Получивший российское гражданство бразильский защитник «Зенита» был включен в расширенный состав команды на товарищеские матчи с Нигерией и Беларусью, но в окончательный список не вошел.
– В расширенном списке не было Дугласа Сантоса. Рассчитываете на него в будущем?
– Посмотрим. Мягко говоря, ему не меньше 30, уровень его понятен.
Есть Круговой, Сильянов, Горшков, более молодые ребята. В дальнейшем они более перспективны в плане сборной. Смотрим на них, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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