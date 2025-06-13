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  • Мостовой об отставке Гончаренко: «Уже до смешного доходим – одни и те же люди по 7-8 команд меняют по кругу. Как они после таких подвигов умудряются находить новые клубы?»
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Мостовой об отставке Гончаренко: «Уже до смешного доходим – одни и те же люди по 7-8 команд меняют по кругу. Как они после таких подвигов умудряются находить новые клубы?»

Александр Мостовой прокомментировал отставку Виктора Гончаренко из «Пари НН».

Нижегородский клуб ранее уволил специалиста.

«Знаете, каждый раз, как Гончаренко откуда-то убирают, мне задают вопрос: теперь-то Виктор Михайлович – все, работу не найдет? И снова он где-то появляется.

Уже до смешного доходим, одни и те же люди по 7-8 команд меняют по кругу.

Поэтому тут нет ничего сверхъестественного: кто-то откуда-то ушел, теперь кто-то придет. Гончаренко же работает у нас уже больше десяти лет.

Мы с друзьями все удивляемся: как же они после таких подвигов умудряются новые команды себе находить?» – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25250 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoПари НН
logoАлександр Мостовой
logoВиктор Гончаренко
logoпремьер-лига Россия
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