Мостовой об отставке Гончаренко: «Уже до смешного доходим – одни и те же люди по 7-8 команд меняют по кругу. Как они после таких подвигов умудряются находить новые клубы?»
Александр Мостовой прокомментировал отставку Виктора Гончаренко из «Пари НН».
Нижегородский клуб ранее уволил специалиста.
«Знаете, каждый раз, как Гончаренко откуда-то убирают, мне задают вопрос: теперь-то Виктор Михайлович – все, работу не найдет? И снова он где-то появляется.
Уже до смешного доходим, одни и те же люди по 7-8 команд меняют по кругу.
Поэтому тут нет ничего сверхъестественного: кто-то откуда-то ушел, теперь кто-то придет. Гончаренко же работает у нас уже больше десяти лет.
Мы с друзьями все удивляемся: как же они после таких подвигов умудряются новые команды себе находить?» – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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