«Сочи» контактировал с Личкой. Экс-тренер «Динамо» пока не хочет работать в России
«Сочи» интересовался Марцелом Личкой.
По данным «РБ Спорт», «Сочи» вел переговоры с бывшим тренером «Динамо» на предмет возможного назначения на пост главного тренера.
В начале июня спортивный директор клуба Андрей Орлов общался с чешским тренером. В «Сочи» хотели понять, насколько Личке было бы интересно поработать в клубе. «Сочи» всерьез рассматривал кандидатуру Марцела, но тот пока не хочет работать в России.
Ранее брат Марцела Лички Марио заявил, что, помимо ЦСКА, к тренеру обращались другие клубы из России, но всем отказали, поскольку есть желание поработать в другой стране.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26081 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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