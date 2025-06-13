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«Сочи» контактировал с Личкой. Экс-тренер «Динамо» пока не хочет работать в России

«Сочи» интересовался Марцелом Личкой.

По данным «РБ Спорт», «Сочи» вел переговоры с бывшим тренером «Динамо» на предмет возможного назначения на пост главного тренера.

В начале июня спортивный директор клуба Андрей Орлов общался с чешским тренером. В «Сочи» хотели понять, насколько Личке было бы интересно поработать в клубе. «Сочи» всерьез рассматривал кандидатуру Марцела, но тот пока не хочет работать в России.

Ранее брат Марцела Лички Марио заявил, что, помимо ЦСКА, к тренеру обращались другие клубы из России, но всем отказали, поскольку есть желание поработать в другой стране.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoМарцел Личка
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
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