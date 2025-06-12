Брат Лички об РПЛ: «ЦСКА и два других клуба из России были заинтересованы в Марцеле, но мы отказались – хотим поработать в другой стране»
Брат Марцела Лички рассказал, что тренер пока не планирует работать в России.
Чешский специалист покинул «Динамо» в начале мая. Сообщалось, что он находится в числе кандидатов на пост тренера ЦСКА.
«ЦСКА был заинтересован в подписании контракта с Марцелом, как и два других клуба из России, но мы отказались от этих предложений, так как пока хотим поработать в другой стране.
Но, возможно, в будущем вернемся в РПЛ, этого нельзя исключать», – заявил Марио Личка.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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