Брат Лички об РПЛ: «ЦСКА и два других клуба из России были заинтересованы в Марцеле, но мы отказались – хотим поработать в другой стране»

Брат Марцела Лички рассказал, что тренер пока не планирует работать в России.

Чешский специалист покинул «Динамо» в начале мая. Сообщалось, что он находится в числе кандидатов на пост тренера ЦСКА.

«ЦСКА был заинтересован в подписании контракта с Марцелом , как и два других клуба из России, но мы отказались от этих предложений, так как пока хотим поработать в другой стране.

Но, возможно, в будущем вернемся в РПЛ , этого нельзя исключать», – заявил Марио Личка.