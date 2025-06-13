39-летний Милнер продлил контракт с «Брайтоном» на год. Ему осталось 15 игр до рекорда Бэрри по матчам в АПЛ
39-летний Джеймс Милнер остается в «Брайтоне».
Полузащитник продлил контракт на год.
Милнер перешел в «Брайтон» в 2023-м и провел 24 матча за клуб. В прошлом сезоне на его счету всего 4 игры из-за травмы, полученной в августе.
Джеймс провел 638 матчей в АПЛ. До повторения рекорда Гарета Бэрри по играм в АПЛ полузащитнику остается всего 15 матчей.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26081 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Брайтона»
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