39-летний Милнер продлил контракт с «Брайтоном» на год. Ему осталось 15 игр до рекорда Бэрри по матчам в АПЛ

39-летний Джеймс Милнер остается в «Брайтоне».

Полузащитник продлил контракт на год.

Милнер перешел в «Брайтон » в 2023-м и провел 24 матча за клуб. В прошлом сезоне на его счету всего 4 игры из-за травмы, полученной в августе.

Джеймс провел 638 матчей в АПЛ. До повторения рекорда Гарета Бэрри по играм в АПЛ полузащитнику остается всего 15 матчей.