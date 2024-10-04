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Джеррард – лучший игрок «Ливерпуля» в XXI веке по версии Goal. Салах – 2-й, ван Дейк – 4-й, Трент – 6-й

Стивен Джеррард признан Goal лучшим футболистом «Ливерпуля» в XXI веке.

Английский полузащитник возглавил список из 25 сильнейших игроков, выступавших за мерсисайдцев.

В рейтинг включены:

1. Стивен Джеррард.

2. Мохамед Салах.

3. Луис Суарес.

4. Вирджил ван Дейк.

5. Алиссон.

6. Трент Александер-Арнолд.

7. Эндрю Робертсон.

8. Садьо Мане.

9. Роберто Фирмино.

10. Фабиньо.

11. Хаби Алонсо.

12. Джейми Каррагер.

13. Майкл Оуэн.

14. Фернандо Торрес.

15. Филиппе Коутиньо.

16. Джордан Хендерсон.

17. Сами Хююпя.

18. Джорджиньо Вейналдум.

19. Джеймс Милнер.

20. Дирк Кюйт.

21. Хосе Рейна.

22. Диогу Жота.

23. Хавьер Маскерано.

24. Дэниэл Старридж.

25. Жоэль Матип.

Руни – лучший игрок «МЮ» в XXI веке по версии Goal. Роналду – 2-й, Видич – 3-й, Скоулз – 5-й, Фердинанд – 6-й, Гиггз – 7-й, Рэшфорд – 15-й

Анри – лучший игрок «Арсенала» в XXI веке по версии Goal. Бергкамп – 2-й, Виейра – 3-й, ван Перси – 9-й, Сака – 19-й

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
logoЛиверпуль
logoХосе Рейна
logoСами Хююпя
logoДжейми Каррагер
logoХаби Алонсо
logoСтивен Джеррард
logoДирк Кюйт
logoДжеймс Милнер
logoМайкл Оуэн
logoпремьер-лига Англия
logoФернандо Торрес
рейтинги
logoХавьер Маскерано
logoЛуис Суарес
logoДжорджиньо Вейналдум
logoФилиппе Коутиньо
logoДэниэл Старридж
logoДжордан Хендерсон
logoЖоэль Матип
logoРоберто Фирмино
logoВирджил ван Дейк
logoСадьо Мане
logoМохамед Салах
logoФабиньо
logoДиогу Жота
logoЭндрю Робертсон
logoТрент Александер-Арнолд
logoАлиссон
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