Джеррард – лучший игрок «Ливерпуля» в XXI веке по версии Goal. Салах – 2-й, ван Дейк – 4-й, Трент – 6-й
Английский полузащитник возглавил список из 25 сильнейших игроков, выступавших за мерсисайдцев.
В рейтинг включены:
1. Стивен Джеррард.
2. Мохамед Салах.
3. Луис Суарес.
4. Вирджил ван Дейк.
5. Алиссон.
6. Трент Александер-Арнолд.
7. Эндрю Робертсон.
8. Садьо Мане.
9. Роберто Фирмино.
10. Фабиньо.
11. Хаби Алонсо.
12. Джейми Каррагер.
13. Майкл Оуэн.
14. Фернандо Торрес.
15. Филиппе Коутиньо.
16. Джордан Хендерсон.
17. Сами Хююпя.
18. Джорджиньо Вейналдум.
19. Джеймс Милнер.
20. Дирк Кюйт.
21. Хосе Рейна.
22. Диогу Жота.
23. Хавьер Маскерано.
24. Дэниэл Старридж.
25. Жоэль Матип.
Руни – лучший игрок «МЮ» в XXI веке по версии Goal. Роналду – 2-й, Видич – 3-й, Скоулз – 5-й, Фердинанд – 6-й, Гиггз – 7-й, Рэшфорд – 15-й
Анри – лучший игрок «Арсенала» в XXI веке по версии Goal. Бергкамп – 2-й, Виейра – 3-й, ван Перси – 9-й, Сака – 19-й
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