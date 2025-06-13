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Гути о критике Ямаля за кепку козырьком назад: «Меня неправильно поняли. Речь шла не о Ламине, а о самом факте, когда игрок появляется на пресс-конференции в таком виде»

Гути пояснил свою критику по поводу внешнего вида Ламина Ямаля.

Ранее экс-хавбек «Реала» негативно отреагировал на появление вингера «Барселоны» и сборной Испании на пресс-конференции в кепке козырьком назад: «Когда он поедет на Ибицу, пусть надевает, но не в сборной Испании. Мне это не нравится».

«Думаю, мои слова неправильно поняли. Речь шла не о Ламине. Я говорил в общем – о любом игроке, особенно если он выступает за клуб и сборную.

Если ему это позволяют, он может делать что угодно. Но это не было адресовано лично ему – я имел в виду просто сам факт, когда игрок появляется в таком виде», – сказал Гути

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoЛамин Ямаль
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logoРеал Мадрид
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