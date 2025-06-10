Маттеус о «Золотом мяче»: «Я бы отдал его Ямалю. Дембеле и Рафинья тоже заслуживают, но Ламин выделяется тем, как он очаровывает всех нас»
Лотар Маттеус рассказал, кому бы он отдал «Золотой мяч».
«Ламин Ямаль в настоящее время демонстрирует, что опыт – это еще не все. Если бы у меня был шанс поучаствовать в голосовании «Золотого мяча», я бы отдал его ему.
Усман Дембеле, который завоевал требл, выиграв с «Пари Сен-Жермен» Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок, и забил много голов, тоже заслуживает его. Как и Рафинья из «Барселоны», который, как и Ямаль, провел фантастический сезон и, как и Ямаль, выиграл три титула в Испании и продемонстрировал сильную игру в чемпионате.
Я думаю, что эти три игрока являются фаворитами, но, на мой взгляд, Ямаль выделяется тем, как он очаровывает всех нас», – написал бывший игрок сборной Германии в своей колонке.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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