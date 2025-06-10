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  • Деку о Ямале: «Такие игроки появляются раз в несколько лет и всех очаровывают. У него удивительная для его возраста зрелость. И еще магия, не только на поле»
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Деку о Ямале: «Такие игроки появляются раз в несколько лет и всех очаровывают. У него удивительная для его возраста зрелость. И еще магия, не только на поле»

Деку отмечает зрелось в игре Ламина Ямаля.

«Он из тех игроков, которые появляются раз в несколько лет и очаровывают всех. У него есть не только техника, но и удивительная для его возраста зрелость. И еще эта магия, не только на поле.

Возможно, из-за возраста он привлекает молодую аудиторию. Он восхищает людей своей игрой, создает историю.

Будь то 17, 27 или 30 лет, мы должны относиться ко всем с одинаковым уважением. Игрок подписывает новый контракт и получает признание в зависимости от того, что он приносит клубу. Неважно, 17 ему или 18. Главное – это результат.

Конечно, потом возникает вопрос, как он справится со всем этим. Я считаю, что он очень хорошо управляет собой. Он уже показал, что ментально устойчив, чтобы справляться со всем этим. Я надеюсь и верю, что он готов к этому», – сказал спортивный директор «Барселоны».

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ge.globo
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