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Писарский останется в «Сочи», заявил агент: «Он выполнил все требования, чтобы перейти на полноценной основе»

Агент Владимира Писарского заявил, что «Сочи» выкупит права на форварда.

«У Владимира арендное соглашение с «Сочи» завершается 30 июня. Но он выполнил все требования, чтобы перейти в «Сочи» на полноценной основе. Скоро об этом должны объявить официально», — сказал Артем Бабырь.

Контракт 29-летнего нападающего с «Крыльями Советов» рассчитан до июня 2026 года.

В 31 матче минувшего сезона во всех турнирах за «Сочи» на счету Писарского 6 голов и 5 ассистов.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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