«Сочи» обратился в ЭСК из-за удаления Писарского в 1-м стыковом матче с «Пари НН»
«Сочи» обратился в ЭСК из-за удаления Владимира Писарского в матче с «Пари НН».
Сочинский клуб проиграл нижегородцам (1:2) в первом переходном матче за право играть в Мир РПЛ в следующем сезоне.
На 34-й минуте игры нападающий сочинцев Писарский в подкате сбил защитника Александра Эктова. Главный судья Сергей Карасев показал 29-летнему футболисту желтую карточку, но, изучив видеоповтор, принял решение удалить его.
Ответная встреча команд пройдет 31 мая в Нижнем Новгороде.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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