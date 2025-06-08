Карасев верно удалил Писарского в игре с «Пари НН», считает ЭСК: «Форвард «Сочи» совершил контакт открытой стопой в область голени, угрожая безопасности Эктова»
Сергей Карасев верно удалил Владимира Писарского.
Таково решение ЭСК РФС по итогам первого стыкового матча за место в РПЛ между «Сочи» и «Пари НН» (1:2). Ранее южане пытались оспорить удаление форварда.
«Писарский использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Пари НН» Эктовым, совершив на высокой скорости контакт открытой стопой в область голени соперника.
Писарский виновен в серьезном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника», – говорится в сообщении ЭСК.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт РФС
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