Карасев верно удалил Писарского в игре с «Пари НН», считает ЭСК: «Форвард «Сочи» совершил контакт открытой стопой в область голени, угрожая безопасности Эктова»

Сергей Карасев верно удалил Владимира Писарского.

Таково решение ЭСК РФС по итогам первого стыкового матча за место в РПЛ между «Сочи » и «Пари НН» (1:2). Ранее южане пытались оспорить удаление форварда.

«Писарский использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Пари НН » Эктовым , совершив на высокой скорости контакт открытой стопой в область голени соперника.

Писарский виновен в серьезном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника», – говорится в сообщении ЭСК.