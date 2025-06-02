Тимур Гурцкая: «Писарский принес свою месячную зарплату, 10 млн рублей, после 1-го матча «Сочи» – «Пари НН»: «Ребята, я вас сильно подвел. Если сможете обыграть «Нижний», это ваше»
Тимур Гурцкая рассказал, что Владимир Писарский хотел загладить вину за удаление.
Нападающий «Сочи» получил красную карточку в первом стыковом матче с «Пари НН», когда его команда вела в счете. Матч завершился победой нижегородцев – 2:1.
«После первого матча «Сочи» – «Пари НН» Писарский принес свою месячную зарплату: «Ребята, я вас сильно подвел. Если сможете обыграть «Нижний», это ваше».
Он принес 10 миллионов рублей», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
Вторая игра завершилась победой «Сочи» со счетом 3:1. Южане вернулись в Мир РПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
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