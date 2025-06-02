Тимур Гурцкая: «Писарский принес свою месячную зарплату, 10 млн рублей, после 1-го матча «Сочи» – «Пари НН»: «Ребята, я вас сильно подвел. Если сможете обыграть «Нижний», это ваше»

Тимур Гурцкая рассказал, что Владимир Писарский хотел загладить вину за удаление.

Нападающий «Сочи» получил красную карточку в первом стыковом матче с «Пари НН», когда его команда вела в счете. Матч завершился победой нижегородцев – 2:1.

«После первого матча «Сочи» – «Пари НН» Писарский принес свою месячную зарплату: «Ребята, я вас сильно подвел. Если сможете обыграть «Нижний», это ваше».

Он принес 10 миллионов рублей», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

Вторая игра завершилась победой «Сочи » со счетом 3:1. Южане вернулись в Мир РПЛ.