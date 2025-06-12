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Роберто Манчини: «Итальянский футбол уже не тот, что 20-30 лет назад, соотношение итальянцев и иностранцев изменилось. Мы не даем молодым играть, как это делают в других местах»

Роберто Манчини высказался о негативных изменениях в итальянском футболе.

«Это правда, что итальянский футбол сегодня уже не тот, что был двадцать-тридцать лет назад, как и то, что соотношение итальянцев и иностранцев в командах изменилось.

Мы не даем достаточно возможностей молодым игрокам: в 16 лет мы не позволяем им играть так, как они делают это в других местах. И что дети пропускают три-четыре часа футбола с друзьями, прежде чем отправиться на три еженедельные тренировки с командой.

В Аргентине, Бразилии, Уругвае вы видите, как они играют на улице; в Италии в наши дни это происходит гораздо реже», – заявил бывший тренер итальянской сборной.

Манчини о возвращении в сборную Италии: «Это был бы большой вызов. Я хотел бы выиграть ЧМ – это единственный долг по отношению к болельщикам»

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
детский футбол
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logoРоберто Манчини
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