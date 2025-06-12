Манчини о возвращении в сборную Италии: «Это был бы большой вызов. Я хотел бы выиграть ЧМ – это единственный долг по отношению к болельщикам»

Роберто Манчини высказался о перспективах возвращения в сборную Италии.

Ранее Лучано Спаллетти объявил об уходе из итальянской сборной, которую возглавлял с лета 2023 года. В последнем матче под его руководством команда уступила Норвегии (0:3) в отборе на ЧМ-2026. Манчини работал в национальной команде с 2018 по 2023 год.

– Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что, когда сборная ближе к плей-офф, чем к прямой квалификации на чемпионат мира, для вас также было бы довольно рискованно снова сесть на эту скамейку?

– Что это был бы большой вызов, без сомнения. Также довольно рискованный, да. Но иногда приходится рисковать, не так ли?

– Вы бы вернулись скорее, потому что чувствуете, что у вас есть незаконченная миссия для итальянских болельщиков, или из-за мечты о победе на чемпионате мира?

– Единственный долг, который я чувствую по отношению к болельщикам, заключается именно в этом: как я всегда говорил, я хотел бы выиграть чемпионат мира.

– Вы говорили об этом много раз. Повторите ли вы это снова?

– Когда я начинал, в 2018 году, я сказал, что хочу выиграть чемпионат Европы. Меня назвали сумасшедшим: это казалось утопией, они говорили об Италии как о седьмом-восьмом претенденте.

Мы победили, выйдя в полуфинал и финал по пенальти? И разве Аргентина не выиграла чемпионат мира, обыграв Нидерландцы и Францию ​​по пенальти? Наш путь длился четыре года, состоял из побед и рекордов, это не случайность, – заявил Манчини.