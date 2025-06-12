Агенты Дьокереша подозревают «Спортинг» в сливе информации об операции на колене, чтобы помешать ему уйти прошлым летом

СМИ рассказали о конфликте между Виктором Дьокерешем и «Спортингом» .

Издание Aftonbladet сообщает, что агенты нападающего подозревают «Спортинг » в утечке информации об операции на колене, чтобы сорвать трансфер футболиста в 2024 году.

28 мая прошлого года Дьокереш перенес операцию из-за проблем с мениском, которые беспокоили игрока на протяжении нескольких месяцев. По словам источника, представители Дьокереша подозревают, что «Спортинг» намеренно допустил утечку конфиденциальной информации о хирургическом вмешательстве, чтобы воспрепятствовать переходу футболиста в летнее окно 2024 года.

Ранее сообщалось , что «Арсенал » предложил 55 млн + 10 млн евро за Дьокереша, однако сумма не устраивает «Спортинг».

Дьокереш о своем будущем: «Сейчас много чего говорят, большая часть из этого – ложь. Выскажусь, когда придет время»