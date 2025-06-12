Дьокереш о своем будущем: «Сейчас много чего говорят, большая часть из этого – ложь. Выскажусь, когда придет время»
Виктор Дьокереш призвал не верить информации о нем в прессе.
Ранее появилась информация, что форвард сборной Швеции договорился со «Спортингом» о снижении своей цены до 70 млн евро, так как выполнил обещанное в 2023 году условие – забивать не менее 20 голов за сезон в чемпионате. Виктор дважды стал лучшим бомбардиром португальской лиги, забив 29 и 39 голов.
Сообщалось, что Дьокереш разочарован, так как считает, что «Спортинг» нарушил условия джентльменского соглашения, и заявил клубу, что больше не будет за него выступать.
«Сейчас говорят много всего, и большая часть из этого – ложь. Я выскажусь, когда придет время», – написал Дьокереш в сторис инстаграма.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24053 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Виктора Дьокереша
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