Дьокереш о своем будущем: «Сейчас много чего говорят, большая часть из этого – ложь. Выскажусь, когда придет время»

Виктор Дьокереш призвал не верить информации о нем в прессе.

Ранее появилась информация , что форвард сборной Швеции договорился со «Спортингом» о снижении своей цены до 70 млн евро, так как выполнил обещанное в 2023 году условие – забивать не менее 20 голов за сезон в чемпионате. Виктор дважды стал лучшим бомбардиром португальской лиги, забив 29 и 39 голов.

Сообщалось, что Дьокереш разочарован, так как считает, что «Спортинг» нарушил условия джентльменского соглашения, и заявил клубу, что больше не будет за него выступать.

«Сейчас говорят много всего, и большая часть из этого – ложь. Я выскажусь, когда придет время», – написал Дьокереш в сторис инстаграма.