  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта встретился с Чеферином на финале Лиги наций. Президент «Барсы» хочет убедить УЕФА дать мягкое наказание за нарушение правил ФФП (Marca)
32

Лапорта встретился с Чеферином на финале Лиги наций. Президент «Барсы» хочет убедить УЕФА дать мягкое наказание за нарушение правил ФФП (Marca)

Жоан Лапорта встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином.

Вчера президент «Барселоны» посетил финал Лиги наций УЕФА между Испанией и Португалией (2:2, 3:5 по пенальти) в Мюнхене.

По информации Marca, каталонский клуб понимает, что будет наказан за несоответствия в бухгалтерском учете, выявленные УЕФА.

В Ла Лиге доходы от использования финансовых рычагов учитываются как обычные, в то время как УЕФА считает их выходящими за рамки нормы.

Лапорта встретился с Чеферином, чтобы объяснить ему бухгалтерские различия. Президент «Барсы» остался очень доволен общением и надеется, что санкции не будут слишком суровыми.

Жесткость наказания может сильно варьироваться в зависимости от интерпретации нарушений. Два года назад клуб уже штрафовали на 500 тысяч евро за нарушение правил финансового фэйр-плей, поэтому санкции должны коснуться спортивной сферы. «Барсе» могут уменьшить размер заявки в Лиге чемпионов или лишить нескольких очков.

Помимо дипломатического пути, клуб подключил юристов, направив заявления по этому вопросу.

Тер Стеген считает, что «Барселона» через прессу вынуждает его уйти, и шокирован этим. Голкипер не намерен покидать клуб летом и готов бороться за место в основе (Diario Sport)

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14273 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
logoАлександер Чеферин
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЖоан Лапорта
logoУЕФА
финансовый фэйр-плей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Салах – 4-й, Мбаппе – 5-й, Витинья – 6-й, Хвича – 9-й, Винисиус – 17-й
113вчера, 11:28
Тер Стеген считает, что «Барселона» через прессу вынуждает его уйти, и шокирован этим. Голкипер не намерен покидать клуб летом и готов бороться за место в основе (Diario Sport)
2378 июня, 10:05
Флик хочет видеть 36-летнего Перишича в «Барселоне». Тренер работал с ним в «Баварии»
677 июня, 18:56
Главные новости
Товарищеские матчи. Швеция против Алжира, Англия принимает Сенегал, Украина играет с Новой Зеландией, США – со Швейцарией
87 минут назадLive
Гладышев стал автором 4-го покера в истории сборной России. Ранее это удавалось Саленко и Дзюбе
610 минут назад
Нассер Аль-Хелайфи: «Благодарю Мбаппе, Месси, Неймара, Ибрагимовича, это был важный период для «ПСЖ». Желаю Килиану всего наилучшего – но не когда он играет против нас»
1020 минут назад
🔥 Товарищеский матч. Россия громит Беларусь – 4:1, онлайн-трансляция. Гладышев сделал покер, Пигас отыграл один гол
26320 минут назадLive
Гладышев сделал покер к 52-й минуте матча с Беларусью
5022 минуты назад
Гладышев забил трижды за 12 минут – это рекорд сборной России
223 минуты назад
«Ман Сити» купил Шерки у «Лиона» за 36,5+6 млн евро. Контракт – до 2030 года
4330 минут назадФото
«Наполи» близок к трансферу Мусы за 25 млн евро. Клуб достиг предварительной договоренности с «Миланом»
3440 минут назад
Гладышев стал автором 11-го хет-трика в истории сборной России. Лишь у Дзюбы их больше одного
141 минуту назад
Гладышев и Глушенков сделали хет-трики за сборную России в 2025 году. До этого последним 3+ гола забивал Дзюба в 2019-м
252 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Нидерланды – Мальта. Депай, Симонс, Гакпо и Клюйверт играют
17 минут назад
Игрокам и тренерам сборной Узбекистана подарили автомобили BYD по распоряжению президента страны Мирзиеева. Машины выкатили к полю после разгрома Катара
18 минут назадФото
Гладышев забил 1-й, 2-й, 3-й и 4-й голы за сборную России – во 2-м матче
10сегодня, 17:36
Форвард Узбекистана Сергеев забил через 15 секунд после выхода на поле – Катару в отборе на ЧМ-2026. Это было его первое касание мяча
3сегодня, 16:45Видео
Олусегун о Мостовом: «Не знаю, кто это и почему он так критикует Мусаева. Ему нужно быть поспокойнее и терпеливее. Стать чемпионом в России – это не так просто»
15сегодня, 16:29
Шомуродов забил Катару после заброса со своей половины. У Эльдора 5+5 за сборную Узбекистана в отборе на ЧМ-2026
3сегодня, 16:27Видео
Туре войдет в тренерский штаб Гвардиолы. Защитник играл за «Ман Сити» с 2009 по 2013 год
4сегодня, 15:55
Мостовой о Комличенко: «29 лет – это футбольный возраст, суперский вообще. Я думал, ему где-то 32. В Европе 35-летних покупают, в 40 еще рекорды бьют»
8сегодня, 15:20
Сенников о Комличенко в «Локо»: «Подходит к варианту игры времен Дзюбы. Продавить, остановить, хорошо играет в штрафной и в подыгрыше, в техническом плане в меньшей степени»
сегодня, 15:00
«Спартаку» интересен Унаи из «Марселя». Хавбек дошел до полуфинала ЧМ-2022 с Марокко (Metaratings)
14сегодня, 14:53