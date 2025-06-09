Лапорта встретился с Чеферином на финале Лиги наций. Президент «Барсы» хочет убедить УЕФА дать мягкое наказание за нарушение правил ФФП (Marca)

Жоан Лапорта встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином.

Вчера президент «Барселоны » посетил финал Лиги наций УЕФА между Испанией и Португалией (2:2, 3:5 по пенальти) в Мюнхене.

По информации Marca, каталонский клуб понимает, что будет наказан за несоответствия в бухгалтерском учете, выявленные УЕФА.

В Ла Лиге доходы от использования финансовых рычагов учитываются как обычные, в то время как УЕФА считает их выходящими за рамки нормы.

Лапорта встретился с Чеферином , чтобы объяснить ему бухгалтерские различия. Президент «Барсы» остался очень доволен общением и надеется, что санкции не будут слишком суровыми.

Жесткость наказания может сильно варьироваться в зависимости от интерпретации нарушений. Два года назад клуб уже штрафовали на 500 тысяч евро за нарушение правил финансового фэйр-плей, поэтому санкции должны коснуться спортивной сферы. «Барсе» могут уменьшить размер заявки в Лиге чемпионов или лишить нескольких очков.

Помимо дипломатического пути, клуб подключил юристов, направив заявления по этому вопросу.

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