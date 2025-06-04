В «Барсе» ожидают, что наказание от УЕФА по делу о некорректном отражении прибыли не будет серьезнее небольшого денежного штрафа

«Барселона» надеется избежать серьезного наказания от УЕФА.

Ранее сообщалось , что УЕФА может снять очки с «Барселоны» или ограничить размер ее заявки на Лигу чемпионов из-за повторного нарушения финансовых требований. Речь идет о некорректном отражении прибыли от продажи нематериальных активов.

Источники в клубе «попытались преуменьшить серьезность возможных нарушений», сообщив, что они ожидают, в худшем случае, небольшого финансового штрафа, пишет ESPN.

«Орган финансового контроля клубов УЕФА рассмотрит все соответствующие дела, и дальнейшие сообщения относительно новостей и урегулирования ситуации будут сделаны примерно в середине июня», – прокомментировали ситуацию в УЕФА.

«Барса» признала разногласия с УЕФА в вопросе учета дохода от рычагов. Клуб еще не уведомлен о возможных санкциях