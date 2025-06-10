Деку о «Барсе»: «У клуба нет финансовых проблем, но есть проблемы из-за строгих правил финансового фэйр-плей. У нас конкурентоспособная команда»

Деку высказался о проблемах «Барселоны» с финансовым фэйр-плей.

«В начале работы Лапорты «Барселона» переживала серьезный финансовый кризис, зарабатывая меньше, чем тратила.

Со временем это нужно было исправить. Президент принял смелое решение – реконструировать «Камп Ноу».

Мы перешли от стадиона вместимостью 90 000 к стадиону вместимостью 50 000. Доходы уже значительно упали. Сейчас у клуба подписан один из крупнейших контрактов с Nike.

Процесс реконструкции [стадиона] идет полным ходом. И сегодня финансовых проблем нет. Есть проблемы финансового фэйр-плей из-за строгих правил.

Когда у вас большая база игроков, большинство из которых молодые, – это преимущество. Не нужно идти на рынок, чтобы подписать пять или шесть игроков.

У нас уже есть конкурентоспособная команда. Идея была в том, чтобы продлить контракты большинства игроков.

Очевидно, что каждая команда всегда может улучшиться. Но первым шагом было продление контрактов.

Сейчас мы анализируем, что еще мы можем сделать, но я не думаю, что мы пойдем на рынок», – сказал спортивный директор «Барселоны» Деку.