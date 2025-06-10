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УЕФА оштрафует «Барсу» на 15 млн евро за некорректное отражение прибыли. В клубе считают, что санкции не отразятся на бюджете благодаря результатам прошлого сезона (Mundo Deportivo)

«Барса» получит крупный штраф от УЕФА за несоответствия в бухгалтерском учете.

Напомним, в Ла Лиге доходы от использования финансовых рычагов учитываются как обычные, в то время как УЕФА считает их выходящими за рамки нормы.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с главой УЕФА Александером Чеферином, чтобы объяснить бухгалтерские различия. Сообщалось, что, поскольку клуб уже штрафовали на 500 тысяч евро за нарушение правил финансового фэйр-плей, санкции должны коснуться спортивной сферы.

По данным Mundo Deportivo, исполнительный орган УЕФА предложил оштрафовать «Барселону» на 60 млн евро. Клуб начал переговоры с организацией – в частности, каталонцы указывали на то, что «Барселона» не может увеличить капитал, как это делают некоторые другие клубы, поскольку управляется сосьос. Кроме того, «Барселона» апеллирует к тому, что активация финансовых рычагов была одобрена президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом – таким образом, в Испании клубу разрешено продавать активы на определенный срок с последующим возвращением.

Сообщается, что после проведения переговоров с УЕФА, учитывая обязательства обеих сторон, штраф будет снижен с 60 до 15 млн евро при условии соблюдения «Барселоной» правил финансового фэйр-плей.

Отмечается, что в «Барселоне» уверены, что штраф не скажется на финансовом положении благодаря успешному выступлению в прошедшем сезоне и может вписаться в статью бюджета о непредвиденных расходах. В настоящее время переговоры каталонцев с УЕФА находятся в финальной стадии – стороны определяют итоговую сумму штрафа и финансовые требования, которые необходимо соблюсти.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoУЕФА
финансовый фэйр-плей
logoЛа Лига
logoЖоан Лапорта
logoАлександер Чеферин
Хавьер Тебас
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